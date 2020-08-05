Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oğlu Yusuf'un 2014'te 17 yaşındayken Siirt’in Şirvan ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa götürüldüğünü söyleyen anne Saadet Ödümlü, HDP önündeki eylemini sürdürüyor. Anne Ödümlü "2014 yılının 7’nci ayında benim çocuğumu kandırarak dağa götürdüler. Ben çocuğumu istiyorum evladımı istiyorum. 12 bayramdır oğlumdan ayrı yaşıyorum. Oğlum gelince bayramımız olacak” dedi.

"HAYALİ POLİS OLMAKTI"

2014 yılında İstanbul Arnavutköy HDP ilçe başkanlığı binasına götürülen ve burada çayına ilaç atılan ardından Diyarbakır’a buradan da dağa kaçırıldığı iddia edilen Tuncay Bingöl’ün babası Şevket Bingöl, oğlunun geri dönmesini istedi. Baba Bingöl "Oğlum çok uslu biriydi. Hayali polis olmaktı onu da bırakmadılar. Benim çocuğum beni görüyor veya izliyorsa kaçsın güvenlik güçlerine teslim olsun. Oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim" dedi.