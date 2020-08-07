Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesinde faaliyet gösteren bir kargo şubesinde arama yapıldığı belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Zeyna’nın da katıldığı detaylı aramada, 3 adet plastik bidon içerisinde bulunan otlu peynir arasına zulalanmış 15 paket halinde toplam 15 kilo 240 gram eroin ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak gözaltına alınan B.A.’nın, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği belirtildi.