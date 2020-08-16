Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, ilk vakanın görüldüğü 10 Mart’tan bu yana koronavirüs sürecini iyi yönetti. Ancak kuralların haziran itibarıyla hafifletilmesinin ardından vatandaşlar rehavete kapıldı. Hâl böyle olunca son zamanlarda vakalar arttı. Ardından hükûmet denetimleri sıkılaştırmaya başladı. Dün Mersin Bozyazı ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi’nde bulunan bir kahvehaneye baskın düzenleyen Jandarma ekipleri, kumar oynayan altı kişiyi suçüstü yakaladı. Bu kişilere kumar oynadıkları için 8 bin 575, fiziki kurallara uymadıkları gerekçesiyle de 900 lira ceza kesildi. Vakaların en çok arttığı beş şehirden biri olan Diyarbakır’da yabancı uyruklu bir çiftin düğünü âdeta koronaya yaradı. Yüzlerce davetlinin el ele halay çektiği görüldü. Konya’nın Beyşehir ilçesinde yapılan sokak düğününde de bir genç, arkadaşının omuzlarına çıkarak maskesini elinde salladı. Bartın’da karantinada olması gereken bir kişi, düğünde bulundu. Bu şahıs ile düğünlerde kurallara uymayan 66 kişice para cezası uygulandı. Ankara’da karantinadan kaçan G.Ö, Edirne’de yakalandı. G.Ö’ye 3.150 lira ceza kesildi. İstanbul’da ise gece kulüpleri kapalı olması dolayısıyla yat ve teknelerde içkili, dansözlü partiler arttı.