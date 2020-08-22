Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, ilçenin Yeşilyalı Falkoz mevkinde Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Rize'den Trabzon yönüne giden şoförü belirlenemeyen 06 ST 8627 plakalı hafriyat kamyonu, kırmızı ışıkta önünde duran araca vurmamak için sağa manevra yaparak önce kaldırıma çıktı, ardından denize uçtu. Kazayı şoför hafif sıyrıklarla atlatırken, denize düşen kamyonun, çekilmesi için bölgeye çekici çağrıldı. Çekici kamyonu uzun süre bulunduğu yerde çıkarmak için yoğun çaba sarf ederken, uzun uğraşlar sonucu kamyon bulunduğu yerden çıkartıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.