Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bölgede sorti yapan iki yangın söndürme uçağı ve 19 yangın söndürme helikopteri, alevlerin ilerlemesini durdurmaya çalışıyor. İtfaiye ekipleri de 90'dan fazla arazöz ile karadan müdahalede bulunuyor. Bu arada bazı evler yanarak kullanılamaz hâle geldi. Can kaybının yaşanmaması için altı köyden 800 hane boşaltıldı. Bu kişiler yurtlara yerleştirildi. Ayrıca camilerde bulunan Kur'ân-ı kerimler ile Türk bayrakları da yanmaktan kurtarıldı. Şu ana kadar 200 hektardan fazla alan zarar görürken yetkililer, yangının aynı anda birkaç farklı noktada başlaması sebebiyle kundaklama olabileceğini söyledi. Selin vurduğu Giresun’dan Kozan’a gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de “Yangının kasıtlı çıkarıldığı ihtimali üzerine duruyoruz. Ancak kesin sonuç alevler söndürüldükten sonra belli olacak” dedi.