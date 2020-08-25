Olay, Kırklareli’nin Vize ilçesinde bir düğünde meydana geldi. İddiaya göre, düğüne katılan iki grup arasında istek şarkı nedeniyle tartışma çıktı. Düğünde davetliler arasında kendi istedikleri şarkının çalınmaması nedeniyle tartışma büyüdü. Tartışmanın büyümesiyle birlikte iki grup birbirine girdi. Sandalyelerin havada uçuştuğu düğün bir anda savaş alanına döndü.
İstek şarkı düğünü savaş alanına çevirdi
25.08.2020 - 17:05 | Son Güncelleme: 25.08.2020 - 17:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırklareli’nin Vize ilçesinde gerçekleştirilen bir düğünde istek şarkı nedeniyle kavga çıktı. İki grup arasında gerçekleşen kavgada sandalyeler havada uçuştu.
Kaynak: İHA
Etiketler : istek parça,düğün,kavga,
727163 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/727163.aspx
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