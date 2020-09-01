Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 09.27 sıralarında merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 13 kilometre derinliğinde olan depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi.