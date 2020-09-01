Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 09.27 sıralarında merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 13 kilometre derinliğinde olan depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi.
Elazığ'da 3.3 büyüklüğünde deprem
01.09.2020 - 09:48 | Son Güncelleme: 01.09.2020 - 09:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elazığ'ın Sivrice ilçesi'nde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Elazığ,deprem,AFAD,
728637 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/728637.aspx
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