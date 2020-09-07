Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 34 LP 9128 plakalı Renault marka otomobil klima kontağından çıkan kıvılcımlar nedeniyle alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen araçta maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekiplerinin söndürdüğü araç kullanılmaz hale geldi.
Araç içerisinde bulunan İbrahim Halil Erduran, seyir halindeyken klima kontağından çıkan yangın sonucu kiraladıkları aracın yangını söyledi.
Kiraladıkları otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi
07.09.2020 - 16:43 | Son Güncelleme: 07.09.2020 - 16:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa'da bir firmada kullanılmak üzere kiralanan otomobil, seyir halindeyken alev alarak kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 34 LP 9128 plakalı Renault marka otomobil klima kontağından çıkan kıvılcımlar nedeniyle alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen araçta maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekiplerinin söndürdüğü araç kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Şanlıurfa,kiralık araba,yangın,
730201 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/730201.aspx
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