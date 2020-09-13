Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesinde faaliyet gösteren bir kargo şubesinde narkotik madde arama köpeği Zeus’un da katılımıyla arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan detaylı aramada, 1 adet gıda kolisi içerisinde bulunan pirinç torbasına zulalanmış vaziyette 1 paket halinde toplam 506 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak gözaltına alınan A.U. ve V.C., çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.