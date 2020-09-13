Sivas kent merkezi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bazı çocuk parklarında çıplak halde dolaşan A.C., mahalleliyi tedirgin ediyordu. Madde bağımlısı ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen A.C.'nin geçtiğimiz gün Yozgat’ta geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi. A.C.’nin cenazesi, Sivas'ta kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Sıra Mezarlığı'na defnedildi.
Madde bağımlısı A.C.’nin tedavi için Sivas’ta iki kez Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma Tedavi ve Eğitim Merkezi’ne (AMETEM) yatırıldığı öğrenildi.
Mahalleliye korku salmıştı, kazada öldü
13.09.2020 - 17:07 | Son Güncelleme: 13.09.2020 - 17:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas’ta çocuk parklarında çıplak halde dolaşarak mahalleliyi isyan ettiren şahıs, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
Sivas kent merkezi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bazı çocuk parklarında çıplak halde dolaşan A.C., mahalleliyi tedirgin ediyordu. Madde bağımlısı ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen A.C.'nin geçtiğimiz gün Yozgat’ta geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi. A.C.’nin cenazesi, Sivas'ta kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Sıra Mezarlığı'na defnedildi.
Etiketler : Sivas,
731592 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/731592.aspx
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