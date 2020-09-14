Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Önümüzdeki hafta çocuklar belirli sınıflarda yüz yüze eğitim almaya başlayacak. Covid-19 sebebiyle verilen uzun aradan sonra çocuklar hem okul ve öğretmenlerine hem de arkadaşlarına kavuşacak. Çalıştığı için çocuğunu evde bırakırken gözü arkada kalan anneler için de önemli bir gelişme. Ancak çocuğu okula göndermeden önce, aylardır gördüğü, anlayıp öğrendiği salgın kuralları konusunda doğru bilgilendirme ve bilinçlendirmenin önemi büyük. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serhat Nasıroğlu, ebeveynlere yüz yüze eğitim öncesinde çocuklarına maske kullanımı ve sosyal mesafe konularında eğitim vermesi tavsiyesinde bulundu.

OKULA DEVAM ÇOK ÖNEMLİ

Doç. Dr. Serhat Nasıroğlu "Ebeveynler bize en çok 'Çocukları okula göndermeli miyiz?' diye soruyor. Kendini koruma, sosyal mesafe, maske kullanma eğitimleri verildikten sonra çocukların okula başlatılmasını öneriyoruz. 'Çocukları bir yıl daha bekletelim' diye düşünen aileler oluyor. Arkadaşı gidiyorsa o çocuğun da okula gitmesi gerekiyor" dedi. Nasıroğlu, çocukları ev ortamından okula geçiş döneminde hekimlerin önerdiği şekilde korunmaya yönlendirmenin daha sağlıklı olduğunu sözlerine ekledi.

AŞIRI KAYGIYLA FOBİ OLUŞUR

"Bu süreçte çocuk ve ailelerin kaygı durumu sonucunda okul fobisi ortaya çıkabilir. Ebeveynlerin her yaş grubunda görülebilecek durumu iyi tanımlayıp çocuklarının okula devamını sağlamaları gerekli. Sürekli sağlık endişesi ve salgın hakkında konuşmak çocuğu olumsuz etkileyecektir. En ufak bir belirtide doktora başvurmak ya da 'sen korona mı oldun?' gibi söylemler, 'en ufak kirde mutlaka elini yıka' gibi söylemler takıntıları artırabiliyor. Bu kaygılı söylemler sebebiyle sosyal fobi ciddi oranda artabiliyor."