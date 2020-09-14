Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Yapılması gereken en önemli şey, çocukların dijital dünyadaki hareketlerinin iyi kontrol edilmesi. O kontrolün sağlanması için ise anne ve babaların öncelikle çocuklarından daha önce o dünyaya girip öğrenmesi gerekiyor ki yol gösterici olsun. Konya Ticaret Odası Öğretim Üyesi Hatice Yalçın "Çocukların dijital medya ve teknoloji araçlarının kullanımı konusunda erken yaştan itibaren eğitilmesi büyük önem taşıyor. Bu araçların planlı kullandırılması ilk günden itibaren önemli" diyor ve şu uyarıları yapıyor:

* Katı sınırlar koymak yerine esnetilmiş kurallarla süreci yönetin.

* Siz dijital dünyayı öğrenmezseniz ona yol gösteremezsiniz.

* Çocuğa ekrandaki bir içeriğin eksik ya da yanlış olabileceği şüphesini duymasını öğretin. Kötü niyetli kişilerin olacağını bilmeli, hangi bilgileri paylaşmaması gerektiğini öğretin.

* Şifre seçiminin önemini ve nasıl olması gerektiğini anlatın.

* Zaman sınırlaması yapın, eğlenceli sitelerde öğrenirken eğlenmesini sağlayın.

* 3 yaşına kadar elektronik cihazla tanıştırmayın.

* 10 yaşına kadar 1-2 saat kontrollü, 10-13 yaş arası 2-3 saat internete girebilsin.

* Anne babalar neyin suç olduğunu gerçek dünyadaki gibi anlatmalı.