Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Şişli Fulya Mahallesi Aşçılar Sokak üzerindeki bir binada meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde 7 katlı binanın çatı katından bir kadının düşmesi üzerine çevredeki vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Ukrayna uyruklu Larysa Kuzkyk'u (43) ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Ancak Kuzkyk hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Evdeki kişi gözaltına alındı

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından evde bulunan bir kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Polis, Ukrayna uyruklu Larysa Kuzky'nin düşerek hayatını kaybetmesini şüpheli bulduğu için olayın cinayet mi, intihar mı olup olmadığını araştırıyor.