Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İHA muhabirinin Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan aldığı bilgiye göre, merkez üssü Kütahya'nın Altıntaş ilçesi olan 3.5 büyüklüğündeki depremin saat 18.22'de meydana geldiği belirtildi.

Depremin bölgede herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı öğrenildi.