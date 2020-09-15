İHA muhabirinin Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan aldığı bilgiye göre, merkez üssü Kütahya'nın Altıntaş ilçesi olan 3.5 büyüklüğündeki depremin saat 18.22'de meydana geldiği belirtildi.
Depremin bölgede herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı öğrenildi.
Kütahya'da deprem meydana geldi
15.09.2020 - 23:12 | Son Güncelleme: 15.09.2020 - 23:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İHA muhabirinin Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan aldığı bilgiye göre, merkez üssü Kütahya'nın Altıntaş ilçesi olan 3.5 büyüklüğündeki depremin saat 18.22'de meydana geldiği belirtildi.
Etiketler : Kütahya,
732132 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/732132.aspx
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