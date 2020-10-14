Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıldıztepe Şehit Ali Gaffar Okkan Polis Merkezi Amirliği ekipleri, yapılan ihbarla Şarkiye mahallesindeki bir pazarcı tezgahında arama yaptı. Aramada, tezgâhta saklanmış olan 2 adet silah ve içerisinde bulunan 10 adet fişek ile araç içerisinde bulunan döner bıçağı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli O.D.’nin, bulunanların kendisine ait olduğunu itiraf ettiği, olayla ilgili inceleme ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.