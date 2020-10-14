Yıldıztepe Şehit Ali Gaffar Okkan Polis Merkezi Amirliği ekipleri, yapılan ihbarla Şarkiye mahallesindeki bir pazarcı tezgahında arama yaptı. Aramada, tezgâhta saklanmış olan 2 adet silah ve içerisinde bulunan 10 adet fişek ile araç içerisinde bulunan döner bıçağı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli O.D.’nin, bulunanların kendisine ait olduğunu itiraf ettiği, olayla ilgili inceleme ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Pazarcı tezgâhında saklamış silahlar ele geçirildi
14.10.2020 - 15:44 | Son Güncelleme: 14.10.2020 - 15:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eskişehir’de bir ihbar üzerine pazarcı tezgâhında arama yapan polis ekipleri, 2 tabanca, fişekler ve araç içinde döner bıçağı ele geçirdi
Etiketler : pazar,tezgah,silah,
738878 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/738878.aspx
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