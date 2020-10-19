Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Niğde karayolunda meydana gelen trafik kazasında tır, otomobile arkadan çarptı. İddiaya göre arızalanan aracını itmeye çalışan 30 yaşındaki Fatih T. Çarpışmanın etkisiyle tırın altında kalarak can verdi. Kaza sebebiyle Kayseri-Niğde karayolu uzun bir süre trafiğe kapandı. Yapılan incelemenin ardından Fatih T.’nin cansız bedeni morga kaldırılırken, yol yeniden araç trafiğine açıldı.