Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Niğde karayolunda meydana gelen trafik kazasında tır, otomobile arkadan çarptı. İddiaya göre arızalanan aracını itmeye çalışan 30 yaşındaki Fatih T. Çarpışmanın etkisiyle tırın altında kalarak can verdi. Kaza sebebiyle Kayseri-Niğde karayolu uzun bir süre trafiğe kapandı. Yapılan incelemenin ardından Fatih T.’nin cansız bedeni morga kaldırılırken, yol yeniden araç trafiğine açıldı.
Tırın altında kalan adam hayatını kaybetti
19.10.2020 - 15:06 | Son Güncelleme: 19.10.2020 - 15:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında tırın altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : kayseri,trafik kazası,
740097 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/740097.aspx
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