Başkent ekibinde, rutin korona virüs testleri sonucunda iki sağlık personelinde pozitif vakaya rastlandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde teknik ekip, futbolcularımız ve personellerimize yapılan koronavirüs (Covid-19) testleri sonucunda iki sağlık personelimizin testi pozitif çıkmıştır. Personellerimiz karantinaya alınmış olunup, kulübümüzce gerekli tedbirler alınmıştır. Test sonuçları pozitif çıkan personellerimize acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Ankaragücü'nde 2 pozitif vaka
23.10.2020 - 12:03 | Son Güncelleme: 23.10.2020 - 12:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MKE Ankaragücü, iki sağlık personelinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : ankaragücü,koronavirüs,covid-19,
741102 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/741102.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER