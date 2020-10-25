Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüsle mücadele ederken tedbirler üst seviyede devam ediyor.

Alınan kararlar doğrultusunda ikametgah haricinden her yerde maske takmak zorunlu halde.

Bu kapsamda denetimler sürüyor.

İnegöl'de maske mesafe ve hijyen kurallarına uymayanlara ise ceza işlem uygulanıyor.

Sinanbey Mahallesi'nde maskesiz gezen Emre B. isimli şahsı gören polisler "neden maskesiz gezdiğini" soruncu şahıs dişinin ağrıdığından dolayı maske takmadığını söyledi.

Polis ekipleri şahsın bu bahanesini affetmedi.

Polisler Emre B.'ye önce maske verdi ardından işlem yaptı.

Emre B. hakkında daha önce de maske takmadığı için 900 lira ceza uygulandığı öğrenildi.