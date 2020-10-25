Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Kars merkez Ağadeve köyü karantinaya alınırken, köy girişinde jandarma ekipleri görevlendirildi. Jandarma köye giriş çıkışlara izin vermiyor. Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında; Merkez Ağadeve Köyü, karantinaya alınmış olup, köye giriş-çıkışlar durdurulmuştur” denildi.