Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Kars merkez Ağadeve köyü karantinaya alınırken, köy girişinde jandarma ekipleri görevlendirildi. Jandarma köye giriş çıkışlara izin vermiyor. Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında; Merkez Ağadeve Köyü, karantinaya alınmış olup, köye giriş-çıkışlar durdurulmuştur” denildi.
Kars Ağadeve köyü karantinaya alındı
25.10.2020 - 10:53 | Son Güncelleme: 25.10.2020 - 10:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kars’ta koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı. Köye giriş çıkışlar yasaklandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : kars,koronavirüs,karantina,
741577 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/741577.aspx
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