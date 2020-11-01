Alınan bilgiye göre, Belen ilçesine bağlı Gedik mevkisinde üzerinde gelinlik ve damatlık bulunan çift, araçtan inerek yol kenarında tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce yakınları damadı sakinleştirmek istedi. Damat, yakınlarının müdahalesine rağmen gelini tokat atıp ve yumruklayarak dövdü.
Damadın gelini dövdüğü anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Damat gelini dövdü
01.11.2020 - 16:37 | Son Güncelleme: 01.11.2020 - 16:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'da bir damat, yakınlarının müdahalesine rağmen gelini tokatlayıp yumruklayarak dövdü.
Alınan bilgiye göre, Belen ilçesine bağlı Gedik mevkisinde üzerinde gelinlik ve damatlık bulunan çift, araçtan inerek yol kenarında tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce yakınları damadı sakinleştirmek istedi. Damat, yakınlarının müdahalesine rağmen gelini tokat atıp ve yumruklayarak dövdü.
Kaynak: İHA
Etiketler : Hatay,
743399 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/743399.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER