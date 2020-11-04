İzmir'de meydana gelen 6,6'lık deprem sonrası Bornova'daki Rıza Bey Apartmanı'nda depremden tam 91 saat sonra kurtulan Ayda bebekten etkilenen bir aile bugün doğan kız çocuğunun adını 'Ayda' koydu. Gülseren Metin Güven çifti, dün tüm Türkiye gibi kendilerinin sevinçten ağladığı belirterek, "Dün enkazdan çıkan küçük yavrumuz Ayda'nın ismini bugün dünyaya açan kızımıza vermekle iki sevinci yaşamak çok mutlu bir şey" dediler.
Yeni doğan kızlarının adını 'Ayda' koydular
04.11.2020 - 12:16 | Son Güncelleme: 04.11.2020 - 12:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bilecik'te Gülseren ve Metin Güven çifti, yeni doğan kızlarına 'Ayda' ismini koydular.
Kaynak: İHA
Etiketler : izmir,bilecik,ayda bebek,
744071 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/744071.aspx
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