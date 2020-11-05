Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığının aldığı kararla 81 ilde emniyet müdürlükleri bünyesinde çevre, tabiat ve hayvanları koruma büro amirlikleri kuruldu. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri de çevreye, tabiata ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek için görevinin başında. Ekipte veteriner, iki veteriner teknikeri, orman mühendisi ile avcılık ve yaban hayatı bölümü mezunu toplam beş polis ve bir komiser yardımcısı yer aldı. Gelen ihbarın ardından harekete geçen ekip, hayvanlar için özel hazırlanmış araçla yola çıkıyor. Aracın bagajında klimalı kafes, kedi ve köpek yakalama aparatı ile file bulunuyor.

HAYDİ İLE KURTARIN

Ekibi gönüllülük esasına göre seçtiklerini belirten Komiser Yardımcısı Mesut Oruç “27 Temmuz’da göreve başladık. İstanbul’da şimdiye kadar hayvanlara karşı işlenen suçlarla ilgili 550 ihbar geldi. Bu ihbarlardan 20’sine adli ve idari işlem yaptık. Şüphelilere 100 bin lira civarında idari para cezası kestik” dedi. Oruç, hayvanları öldürme veya yaralama, sokağa atma, aç susuz bırakma, kötü davranma, gücünü aşan yük yükleme, zararlı yiyecek içecek verme gibi suçların önüne geçmek amacıyla oluşturulan “Hayvan Durum İzleme (HAYDİ)” mobil uygulamasını vatandaşların cep telefonlarına indirmesini, bu şekilde, şahit oldukları suçları polise bildirip mücadeleye ortak olmasını istedi. Oruç, “Cep telefonlarına indirilecek uygulamaya kimlik numarası ve doğum tarihi bilgilerini yazarak giriş yapabilirsiniz. Uygulama üzerinden ihbar konusu ile ilgili fotoğraf da paylaşabilirsiniz” diye konuştu.