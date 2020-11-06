Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hırsızlık olayları, Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Güneykent, Ertuğrul Gazi ve Bülbülzade mahallelerinde meydana geldi. Olayın ardından harekete geçen polis, güvenlik kameralarından şahısların eşkalini ve kimliğini belirledi. Ekipler, güvenlik kameralarına anbean yansıyan şahıslara yönelik yaptığı operasyonda tespit edilen 4 kişiyi gözaltına aldı. Buradaki işlemlerinin ardından şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.