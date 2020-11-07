İçişleri Bakanlığı: Trafikte yaya önceliği düzenlemesiyle birlikte  trafik kazalarına bağlı yaya ölümlerindeki düşüş devam ediyor. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği 26 Ekim 2018 tarihinden sonra, kaza yerinde yaya ölümleri 382 kişi, kaza yeri ve sonrasında yaya ölümleri 864 kişi azaldı.