İçişleri Bakanlığı: Trafikte yaya önceliği düzenlemesiyle birlikte trafik kazalarına bağlı yaya ölümlerindeki düşüş devam ediyor. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği 26 Ekim 2018 tarihinden sonra, kaza yerinde yaya ölümleri 382 kişi, kaza yeri ve sonrasında yaya ölümleri 864 kişi azaldı.
Trafikte yaya ölümlerinde düşüş sürüyor
07.11.2020 - 10:20 | Son Güncelleme: 07.11.2020 - 10:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı: Trafikte yaya önceliği düzenlemesiyle birlikte trafik kazalarına bağlı yaya ölümlerindeki düşüş devam ediyor. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği 26 Ekim 2018 tarihinden sonra, kaza yerinde yaya ölümleri 382 kişi, kaza yeri ve sonrasında yaya ölümleri 864 kişi azaldı.
Etiketler : trafikte yaya ölümleri,içişleri bakanlığı,
744810 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/744810.aspx
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