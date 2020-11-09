Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayapa Mahallesi'nde yaşayan bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Mahallede ayrıca temaslı vatandaşların da bulunması üzerine 10 evin İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca karantinaya alınması kararlaştırıldı. Karantinaya alınan evlerdeki vatandaşların ihtiyaçlarının 14 gün boyunca Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanacağı da bildirildi.