Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Bu yılın modası ise daha çok gri renk etrafında dolaşıyor. Duravit yetkilileri, açık ve koyu renkli tasarımların griyle birleşimi hâlinde banyolara zarif ve çağdaş bir hava katacağını belirtirken, grejten beton grisine yönelen renk çeşitleri şıklık ve özen ifadesi olarak ortaya çıkıyor. Siyah ve beyaz da gri tonlarla kombinlenebiliyor. Gri mobilya kaplamaları, beyaz seramiklerle minimalist bir görünüm de sunuyor. Süper mat grafitler ise lavabo, makyaj ünitesi, yarı boy gri banyo dolabı ile kombine ediliyor.