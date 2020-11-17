Kınık Mahallesi'nde Ramazan Şair (39) isimli vatandaş, tarlasındaki ağacı keserken, devrilen ağacın altında kaldı. Ağır yaralanan Şair’in, yakınlarının haber vermesiyle olay yerine 112 ekiplerince Simav Doç.Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Şair, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti
17.11.2020 - 21:15 | Son Güncelleme: 17.11.2020 - 21:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Akdağ beldesinde bir kişi kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : ağaç,iş kazası,
747133 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/747133.aspx
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