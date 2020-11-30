E.V'nin Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde başkasına ait T.C. kimlik numarasıyla kayıt açtırdığı tespit edildi.

Hastanede yapılan Covid-19 PCR testi pozitif çıkan E.V, karantinaya alınması için filyasyon ekiplerince KYK yurduna götürüldü.