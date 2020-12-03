Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karşı boşanma davası açan Cemile ve Mehmet Atakan Deniz çiftinin çocukları Şükrü Kuzey'in velayeti önce anneye verildi. Baba Deniz, eşinin ambulans hemşiresi olduğunu, çocuğunun ağır risk altında bulunduğunu öne sürerek velayet için mahkemeye başvurdu. Cemile hemşirenin itirazı üzerine Ordu 2. Aile Mahkemesi, psikolog ve pedagoglardan oluşan bilirkişi heyetinin raporu doğrultusunda ilk karardan vazgeçerek velayeti yeniden anneye verdi.