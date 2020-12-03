Karşı boşanma davası açan Cemile ve Mehmet Atakan Deniz çiftinin çocukları Şükrü Kuzey'in velayeti önce anneye verildi. Baba Deniz, eşinin ambulans hemşiresi olduğunu, çocuğunun ağır risk altında bulunduğunu öne sürerek velayet için mahkemeye başvurdu. Cemile hemşirenin itirazı üzerine Ordu 2. Aile Mahkemesi, psikolog ve pedagoglardan oluşan bilirkişi heyetinin raporu doğrultusunda ilk karardan vazgeçerek velayeti yeniden anneye verdi.
Cemile hemşire evladına kavuştu
03.12.2020 - 04:05 | Son Güncelleme: 03.12.2020 - 04:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ordu’da beş yaşındaki çocuğunun velayeti "virüs riski altında" denilerek alınan hemşire, evladına yeniden kavuştu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ordu,cemile hemşire,koronavirüs,
750642 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/750642.aspx
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