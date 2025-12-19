Eski milli basketçi Kemal Baksi'nin esrarengiz ölümü! Komşuları fark etti...
İzmir'de yaşayan eski milli basketbolcu ve iş adamı Kemal Baksi, 4’üncü kattaki dairesinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, intihar şüphesi üzerinde durulduğu öğrenildi.
Olay, akşam saatlerinde Karşıyaka ilçesi Donanmacı Mahallesi 1743 Sokak’ta meydana geldi. Eski milli basketbolcu ve iş dünyasının tanınmış isimlerinden Kemal Baksi, henüz belirlenemeyen bir nedenle ikamet ettiği apartmanın 4’üncü katındaki dairesinin balkonundan beton zemine düştü.
KALDIRILDIĞI HASTANEDE CAN VERDİ
Baksi’nin düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralandığı belirlenen Baksi’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İzmir Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Baksi, burada doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Baksi’nin ölüm haberi, spor camiası ve yakınlarını yasa boğdu.
KEMAL BAKSİ İNTİHAR MI ETTİ?
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Baksi’nin balkondan düşme nedeninin henüz netleşmediği öğrenilirken, polis ekiplerinin intihar ihtimali üzerinde durduğu belirtildi.
Baksi’nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.