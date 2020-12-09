Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19'la mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle saat 21.00 itibarıyla kent genelinde denetim yaptı. Merkez Osmangazi ilçesi Yeşilova mahallesinde saat 04.30'da devriye gezen ekipler, bisikletleriyle gezen iki kişiye izin belgelerini sordu. Belgeleri olmadığı tespit edilen kişiler, evde sıkıldıkları için çıktıklarını söyledi. İ.D. ve S.O'ya kısıtlamayı ihlal ettikleri gerekçesiyle 6 bin 300 lira cezai işlem uygulandı.