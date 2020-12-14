CANAN ERASLAN
Bazı kişiler küçük tekstil makineleriyle çorap, kazak vs. bile üretmeye başladı. Ancak bunun pazarlanması da önemli tabii. İnsanların evde ürettiklerini satabilmesi için de, evde üretilip e-Ticaret aracılığıyla satılan ürünlere vergi muafiyeti, bu alana yönelen kişi sayısını da artırdı. Goyomod adlı uygulama, e-Ticaret sitesi açmak isteyen girişimcilerle küçük işletmeler için kullanıcı dostu ve kiralanabilir yazılım hizmeti sunuyor. Bu hizmet 3 dakika içinde e-Ticaret sitesinin kullanıma açılabilmesine imkân sağlıyor.