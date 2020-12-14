Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Bazı kişiler küçük tekstil makineleriyle çorap, kazak vs. bile üretmeye başladı. Ancak bunun pazarlanması da önemli tabii. İnsanların evde ürettiklerini satabilmesi için de, evde üretilip e-Ticaret aracılığıyla satılan ürünlere vergi muafiyeti, bu alana yönelen kişi sayısını da artırdı. Goyomod adlı uygulama, e-Ticaret sitesi açmak isteyen girişimcilerle küçük işletmeler için kullanıcı dostu ve kiralanabilir yazılım hizmeti sunuyor. Bu hizmet 3 dakika içinde e-Ticaret sitesinin kullanıma açılabilmesine imkân sağlıyor.