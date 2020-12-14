Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

İşte bu faktörlerin de bilinçaltında gizli olduğunu anlatan bir kitap yayın hayatına girdi. Eğitimci Ebru Demirhan tarafından kaleme alınan 'Hayatı Yeniden Başlat' adlı kitap, para kavramına yakıştırdığımız anlamların daha insan doğarken yüklendiğini iddia ediyor. Atalarımızdan gelen inanç ve mirasın yanı sıra anne rahmindeki süreç ve hatta doğum hikâyesi dahi para kavramının nasıl oluşacağına dair işaretler veriyor...

DOĞUMDA ŞİFRELER

Sevgi, şefkat, merhametle birlikte para kavramı da anne ile aramızdaki bağın gücüne göre olgunlaşır. Doğum öncesi ve doğum sürecinde, anne ile güvenli bağ kurulamadıysa oluşan boşluklar para ile aramızdaki ilişkiye de yansıyabilir. Ayrıca istenmeyen çocuk olmak, cinsiyet beklentisini karşılayamayacak olmak, zamansız gelmek, annenin kayıp yaşaması, hamilelik sürecinin yoksunlukla geçmesi gibi etkenler de para akışının hücrelerimizdeki kodlarını değiştirebilir. Doğumda annenin güçsüz olması, endişesi, çaresizliği dahi çocuğun hayatında paraya bakışını etkileyebilir. Bütün bunlar şifrelense de yeniden başlayarak bu kodların değişmesi mümkün.

KİRLİ VE NANKÖR MÜ, ŞANS VE KEYİF Mİ?

Para ulaşılması zor, kirli, agresif, nankör sıfatları ile eşleştiyse hayata gelişi ve işlerliği bu çerçevede olabilir. Tam tersi para şans, keyif, kolaylık, temiz sıfatları ile eşleştiyse hayatımızdaki yeri de öyle olacaktır. Paraya yüklenen anlamların değişmesi ve kaynaklarının dönüşmesi hayatı rahatlatacaktır.