Samsun Valisi Zülkif Dağlı hemşire Meral Arbağ için başsağlığı mesajı yayınladı. Vali Dağlı, "Kovid-19 nedeniyle vefat eden Bafra Devlet Hastanesi'nde görevli hemşiremiz Meral Arbağ'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar dilerim. Sağlık camiamızın başı sağ olsun" dedi.
Meral hemşire koronaya yenik düştü
18.12.2020 - 21:53 | Son Güncelleme: 18.12.2020 - 21:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun’da korona virüsü nedeniyle yoğun bakımda tedavi altında olan hemşire hayatını kaybetti.
Etiketler : Meral Arbağ,samsun,hemşire,korona,
754041 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/754041.aspx
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