Bugün özel charter seferi ile Erzurum Palandöken Kayak Merkezine gelen Ukraynalı kayak severlerin kayak yapmalarına jandarma tarafından izin verilmemesi krize neden oldu. Sabah saatlerinde Erzurum Havalimanı'nda davul zurna ve çiçeklerle karşılanan 200 Ukraynalı tatilcinin pistte kaymalarına izin verilmemesi üzerine jandarma ekipleri ile yabancı turistler arasında sert tartışmalar yaşandı. Kriz henüz çözülemezken turistlerin uygulamaya karşı tepkisi devam ediyor.
Palandöken’de kayak krizi
26.12.2020 - 17:11 | Son Güncelleme: 26.12.2020 - 17:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Palandöken Kayak Merkezinde yabancı uyruklu tatilcilerin kayak yapmalarına izin verilmeyince kayak krizi yaşandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Erzurum,Palandöken,kayak krizi,
755640 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/755640.aspx
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