Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KKTC, dün Gazimağusa ilçesine bağlı Geçitkale bölgesinde yaşanılan korkunç bir olay ile sarsıldı. Saat 03.30 sıralarında 18 yaşındaki Eralp Çobanoğlu, komşusunun kapısını çalıp “Beni saklayın” diye yardım istedi. Ardından gencin evinden birkaç el silah sesleri geldi. Çobanoğlu’nu içeri alan komşular polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, evin yatak odasında gencin babası İbrahim (52) ile annesi Bengü Çobanoğlu’nun (48) kanlar içindeki cesedi ile karşılaştı. Yaralı olan 14 yaşındaki kardeşi Çınar Çobanoğlu ise hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Yaşanılanlar ile ilgili soruşturma başlatılırken Çınar Çobanoğlu’nun “Mavi Balina” oyununu oynadığı, bu sebeple anne ve babasını uyudukları esnada tabanca ile öldürüp intihar ettiği ileri sürüldü. Bu arada, Eralp Çobanoğlu’nun sığındığı komşu, olayı şöyle aktardı: Eralp gece yarısı kapımızı çaldı, yardım istedi. Sakladık. Bu sırada ben koşarak karşı eve geçtim. Çocuğu oturur vaziyette kanlar içinde buldum. Ambulans ve polisi aradım.

