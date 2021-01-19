Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tıbbi sekreter olarak görev yapan 1 çocuk annesi Hatice Arıkan’ın bir süre önce yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı. Arıkan, görev yaptığı hastanede tedavi altına alındı.
15 gündür tedavi altında bulunan Hatice Arıkan yoğun bakım servisinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Sağlık çalışanı koronadan hayatını kaybetti
19.01.2021 - 13:36 | Son Güncelleme: 19.01.2021 - 13:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde sağlık personeli, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tıbbi sekreter olarak görev yapan 1 çocuk annesi Hatice Arıkan’ın bir süre önce yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı. Arıkan, görev yaptığı hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : sağlık çalışanı,koronavirüs,
761063 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/761063.aspx
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