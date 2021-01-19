Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK terör örgütünün finans faaliyetlerinin ve cezaevi yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemeler sonrası hükümlü ve tutuklu örgütü mensuplarına finans sağladıkları tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Jandarma ekipleri, bu kişilerin yakalanması için harekete geçti. Balıkesir merkezli Adana, Aydın, Batman, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Mersin'de başlatılan eş zamanlı operasyonlarda aralarında kadınların da bulunduğu 17 kişi yakalandı. Zanlıların adreslerinde silah ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçildi. Aranan üç kişinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.