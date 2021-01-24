Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Rıza Seçim’e ait koyunlara kurtlar saldırdı. Ne olduğunu anlamayan Seçim, duruma müdahale edene kadar kurtlar kaptıkları koyunları alıp kaçtılar. Üç koyunun telef olduğu olayda çoban köpekleri kurtları koyunların yanından uzaklaştırdılar. Koyunlarına üzülen Rıza Seçim, olaydan dolayı büyük bir şok yaşadığını söyledi.