Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Gençler ve çocuklar geleceğimiz. Onların iyi eğitim alması, mutlu olup üretebilecekleri bir işlerinin olması çok önemli. Rahat yaşamaya yetecek bir gelir onları biraz olsun mutlu edebiliyor ama çalışırken mutlu olabilecekleri bir işlerinin olması daha büyük mutluluk sebebi. Yaklaşık 1 yıldır bütün dünyayı oldukları yere hapseden Covid-19 gerek eğitim, gerekse çalışma şartları açısından gençleri büyük oranda etkilerken, geleceğe yönelik bakışlarında ve hedeflerinde de değişikliğe sebep oldu. İşte bu değişiklikleri görebilmek ve gençlerin mutluluğunun anahtarını bulabilmek için bir araştırma yapıldı. 'Türkiye'de Gençlerin İyi Olma Hâli Araştırma Raporu'’nun üçüncüsünün sonuçları açıklandı. Habitat Derneği ve Infakto RW ortaklığında gerçekleştirilen rapor, gençlerin sağlık, maddi durum, eğitim, eve ve kentsel şartlar, risk ve güvenlik, katılım ve ilişkiler gibi birçok farklı pencereden gençlerin hayat kalitesi, refah ve memnuniyet beklentilerini değerlendirdi.

ANAHTAR İŞ BULABİLMEK

Sonuçları değerlendiren Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır'a göre gençlerin toplum içerisinde yer edinmek ve kendisi olmayı başarma yolunda öncelikle bir işe sahip olma hedefi bulunuyor. Rapora göre, gençlerin yüzde 65'i hayatından memnun. İş arayanlar arasındaki mutluluk oranı ise yüzde 47'ye düşüyor. Gençlerin yüzde 73'ü ise iş araması hâlinde kolaylıkla bulabileceğine dair umut taşımıyor. Sezai Hazır, gençlerin iş bulabilmesi için daha fazla fırsat sağlanması gerektiğine vurgu yaparken, onların girişimciliğine de desteğin önemine dikkat çekiyor.

MADDİ DURUMUNU İYİ BULAN YÜZDE 47

Son yapılan araştırmada, maddi durumundan memnun olan gençlerin oranında azalma olduğu görüldü. Yani, 2017'de gençlerin yüzde 61'i maddi durumundan memnundu, şimdi bu oran yüzde 47'ye inmiş durumda.

YENİ MEZUNLARIN İŞ PROBLEMİ BÜYÜK

Çalışan gençlerde bir azalma yok ama iş arayan genç oranı 5 puan yükselerek yüzde 18'e çıkmış. Bu da yeni mezun gençlere iş alanı açma konusunda sıkıntı olduğunu gösteriyor ve bunu eğitimlerine bağlıyor.

EVDEN ÇALIŞMAYI HİÇ SEVMİYORLAR

Yeni normal eğitimi de işi de eve taşıdı. Başta herkese iyi gelen bu durum en çok gençleri yordu. Gençlerin yüzde 69'u evde değil, iş yerinde çalışmayı tercih ediyor. Yüzde 73'ü de eğitimde 'okul' tercih ediyor.

GENÇLER KİRA VE SU İÇİN BORÇLANIYOR

Salgın döneminde hane halkı geliri 3 bin lira ve altında olan gençlerin yaklaşık yarısı ödeyemediği kira, elektrik, su gibi masrafları olduğunu söylerken, bunların üçte biri ya banka ya da tanıdıktan borç almış.

GİRİŞİMCİ OLMAK İSTEYENLER AZALDI

Kendi işini kurmak isteyenlerin oranı azaldı. 2017'de gençlerin yüzde 63'ü kendi işini kurmak istiyordu, şimdi ise 18-24 yaş arasında yüzde 54, 25-29 yaş arasında yüzde 44. Sebebi ise bağımlı olmak...

KÜRESEL ISINMAYA ÇOK DAHA DUYARLI

Sevindiren bir sonuç da bu. Z kuşağı olarak tabir edilen 18-24 yaş arası gençlerin, gerek küresel ısınmanın getirdiği problemlere bakışı, gerekse cinsiyet eşitliği konusunda daha duyarlı olduğu görülüyor.