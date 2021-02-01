Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde önceki gün başlayan ve etkisini devam ettiren kar yağışı nedeniyle Çelikhan-Adıyaman kara yolunun 10. kilometresinde çığ meydana geldi. Dağlardan aşağıya doğru inen çığ, Çelikhan- Adıyaman karayolunu trafiğe kapattı. Çığ düşmesinden dolayı ölen yada yaralanan olmazken karayolları ekiplerince bölgede yol açma çalışması başlatıldı.
Karayolları ekipleri, uzun uğraşlar sonucu çığın düştüğü karayolunu temizleyerek trafiğe tekrar açtı.
Adıyaman-Çelikhan karayoluna çığ düştü
01.02.2021 - 12:40 | Son Güncelleme: 01.02.2021 - 12:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kara yoluna çığ düştü.
Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde önceki gün başlayan ve etkisini devam ettiren kar yağışı nedeniyle Çelikhan-Adıyaman kara yolunun 10. kilometresinde çığ meydana geldi. Dağlardan aşağıya doğru inen çığ, Çelikhan- Adıyaman karayolunu trafiğe kapattı. Çığ düşmesinden dolayı ölen yada yaralanan olmazken karayolları ekiplerince bölgede yol açma çalışması başlatıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Adıyaman,çığ,
764337 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/764337.aspx
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