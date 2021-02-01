Koronavirüse rağmen Taksim İstiklal Caddesi’nde pes dedirten kalabalık görüntüleri ortaya çıktı. Uzmanların ve yetkililerin virüse karşı uyarılarına ise vatandaşlar aldırış etmezken Taksim ve İstiklal Caddesi'nde pandemi öncesindeki gibi kalabalık oluştu. İstiklal Caddesinde adeta adım atacak yer kalmazken, pandemi kuralları ise hiçe sayıldı.
İstiklal Caddesi’ndeki kalabalık pes dedirtti
01.02.2021 - 17:35 | Son Güncelleme: 01.02.2021 - 17:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Koronavirüse rağmen Taksim İstiklal Caddesi’ndeki vatandaşların kalabalığı pes dedirtti.
Kaynak: İHA
Etiketler : İstiklal Caddesi,kalabalık,koronavirüs,
764393 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/764393.aspx
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