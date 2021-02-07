Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, merkez Osmangazi İlçesi İsmetiye mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, soğuk hava nedeni ile çalıştıkları ısıtıcının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Çıkan yangını farkeden vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, çiftlik evinin çatısında çıkan yangın geceyi gündüze çevirdi. Yangın bir saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangında can kaybı olmazken, çiftlik evi kullanılmaz hale geldi.

Polis ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı.