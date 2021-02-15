İstanbul'da gün içerisinde ara ara devam eden kar yağışı akşam saatlerinde de etkili oluyor. Anadolu Yakası'nda yoğun kar yağışı nedeniyle E-5 karayolu Kartal mevkiinde sürücüler için görüş mesafesi zaman zaman oldukça kısaldı.
İstanbul'da kar E-5'te görüş mesafesini kısalttı
15.02.2021 - 19:22 | Son Güncelleme: 15.02.2021 - 19:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'da yoğun kar yağışı etkisini sürdürürken, E-5 karayolu Kartal mevkiinde zaman zaman görüş mesafesi oldukça kısaldı.
Etiketler : İstanbul,
767872 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/767872.aspx
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