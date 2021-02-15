Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da gün içerisinde ara ara devam eden kar yağışı akşam saatlerinde de etkili oluyor. Anadolu Yakası'nda yoğun kar yağışı nedeniyle E-5 karayolu Kartal mevkiinde sürücüler için görüş mesafesi zaman zaman oldukça kısaldı.