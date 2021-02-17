Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde başlayan fırtına, bazı evlerinin çatılarını yerinden sökülmeye neden olurken, akşam saatlerinde ise fırtına yerini kar yağışı yağışına bıraktı. Yoğun kar yağışıyla beraber ilçenin en işlek caddelerinde seyir halinde olan sürücüler zor anlar yaşadı. Kar yağışı ile birlikte ilçe merkezinde ve bağlı köylerde karla mücadele ekipleri yolları açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, kar yağışının pazar gününe kadar aralıklarla devam edebileceği belirtildi.