Edinilen bilgiye göre, Çöplü Mahallesi'nde Musa Yolcu idaresindeki 33 NYA 92 plakalı traktör, dere yatağı yakınında devrildi. Yolcu'nun traktörün altında kaldığını gören çevredekiler durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Musa Yolcu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Yolcu'nun cenazesi Tarsus Devlet Hastanesi morguna götürüldü
Traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti
13.03.2021 - 21:13 | Son Güncelleme: 13.03.2021 - 21:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mersin’in Tarsus ilçesinde devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti.
Etiketler : Mersin,
774355 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/774355.aspx
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