İlçede yaşayan D.U. (38) ile arkadaşı Murat Ekmekçi (31) evde tartışmaya başladı. Olayın büyümesi üzerine D.U, arkadaşını tabancayla başından vurdu. Evden ayrılarak Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden zanlı, olayı anlattı. Şahıs gözaltına alınırken eve giden polis ekipleri Ekmekçi'nin cesedi ile karşılaştı. Bunun üzerine adliyeye sevk edilen D.U, tutuklandı.
Arkadaşını başından vurup öldürdü
15.03.2021 - 20:30 | Son Güncelleme: 15.03.2021 - 20:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde evde çıkan tartışmada bir kişi arkadaşını tabanca ile başından vurarak öldürdü.
Etiketler : manisa,salihli,cinayet,arkadaş,silah,tabanca,Murat Ekmekçi,
774856 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/774856.aspx
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