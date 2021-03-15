Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçede yaşayan D.U. (38) ile arkadaşı Murat Ekmekçi (31) evde tartışmaya başladı. Olayın büyümesi üzerine D.U, arkadaşını tabancayla başından vurdu. Evden ayrılarak Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden zanlı, olayı anlattı. Şahıs gözaltına alınırken eve giden polis ekipleri Ekmekçi'nin cesedi ile karşılaştı. Bunun üzerine adliyeye sevk edilen D.U, tutuklandı.