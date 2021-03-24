Elim olay, İlkadım ilçesine bağlı Kadifekale Mahallesi, Kadife Sokak'ta meydana geldi. Burada ikamet eden Erkan Kaçar (43), evde tadilat yapmak için hazırlıklara başladı. Malzeme almak için yüksek bir yere uzandığında kafasına 3 basamaklı merdiven düştü. Merdivenin bir demiri Kaçar'ın kafasaın saplandı. Talihsiz kaza sonrası eve sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, temiri kesmeye çalıştı ancak başaramadı. Kaçar, kafasında merdivenle birlikte ambulansa bindirildi. Seyir hâlinde olan ambulansın sürekli sallanması sonucu merdiven yaralnın saplandığı yerden çıktı. Hastaneye kaldırılan şahsın sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi.
Samsun'da akılalmaz olay: Kafasına merdiven saplandı
24.03.2021 - 18:19 | Son Güncelleme: 24.03.2021 - 18:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da yaşanan olay herkesi şaşırttı. Evinde tadilat yapmak isteyen bir kişinin üzerine merdiven düştü. Kafasına merdiven saplanan şahıs, öylece ambulansa bindirildi
Etiketler : samsun,kafa,merdiven,itfaiye,ambulans,
777118 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/777118.aspx
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