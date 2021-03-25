Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yol güzergahındaki taksicilerle sohbet eden Kılıçdaroğlu, duraktakilerin sorunlarını dinledi.

Ardından bir kahvehaneye geçen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, burada da kahveci esnafı bir araya geldi. Kılıçdaroğlu burada yaptığı açıklamada, “Vatandaşların kahvede oyun oynamaları lazım. Sonuçta vatandaş gelip kahvede oturacak, sohbet edecek, fıkra anlatacak, siyaset konuşacak, liderleri eleştirecek. Ülkenin sorunlarına ne kadar sahip değiliz oturup onu değerlendirecek. Sonuçta kahvelerin böyle önemli bir özelliği var. Sizin sorunlarınıza sahip çıkmak bizim görevimiz zaten. Eğer parlamentoda görev yapıyorsak, bu milletin oyunu alıp meclise gittiysek, toplumun hangi kesimi, hangi sorunla karşı karşıya kaldıysa onların sorunlarını dile getirmek gerekiyor. Sadece sorunu dile getirmek değil çözümü de dile getirmek zorundayız" dedi.