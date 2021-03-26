Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Samsun T Tipi Kapalı Cezaevinden tahliye edilen Ç.K. sosyal medya hesabından Zarap'ın fotoğrafını paylaşarak, "Seni cezaevinde bir gün bile rahat ettirmeyeceğiz. Bunun, ailen ve başına bir şey geldiğinde tek sorumlusu biz olduğumuzu emniyet de bilsin ki.... Sana lanet okuyan herkese söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine araştırma başlatan polis, Ç.K'nin aynı cezaevinde kalan S.Y. ile hareket ettiğini belirleyerek durumu Cumhuriyet Başsavcılığına bildirdi.

Güvenlik ve koruma tedbirleri alınan Zarap, başka cezaevine nakledildi.

Samsun Karşıyaka Mahallesi'nde 6 Mart'ta İbrahim Zarap, 5 yaşındaki kızını annesine götürmek için buluştuğu eski eşi E.M'yi darbetmişti. Başında ve yüzünde ezikler oluşan E.M. hastaneye kaldırılmış, gözaltına alınan Zarap tutuklanmıştı. Eşinden yaklaşık 3 yıl önce boşandığı öğrenilen kadının çocuğunun yanında darbedildiği anlara ilişkin cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler, sosyal medyada tepki çekmişti.

Eski eşi E.M'yi daha önce de çıkan tartışmada darbettiği ve bıçakla yaraladığı öne sürülen İbrahim Zarap'ın yaralama suçundan da yargılandığı ortaya çıkmıştı.

Zarap hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmiş, sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "mala zarar verme" suçundan 18 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Zarap, 12 Nisan'da hakim karşısına çıkacak.